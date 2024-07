O Sporting empatou esta quarta-feira com o Union Saint-Gilloise, vice-campeão da Bélgica, por 2-2, no Estádio do Algarve, naquele que foi o primeiro teste aberto aos adeptos. Um exercício muito exigente para o campeão português diante de um adversário numa fase mais adiantada da pré-temporada, disputado sob temperaturas a rondar os 30 graus e com um onze que jogou praticamente os 90 minutos.

Com uma exibição em crescendo, o Sporting demorou a entrar no jogo e a encaixar todas as peças, mas, assim que encontrou um ponto de equilíbrio, a equipa de Ruben Amorim acelerou o ritmo de jogo e carregou sobre o adversário até abrir o marcador, mesmo antes do intervalo. O segundo golo chegou logo a abrir a segunda parte, mas os leões acabaram por quebrar fisicamente e permitiram um empate que não traduz a superioridade que chegou a impor no jogo.

Com uma defesa com três centrais, no mesmo figurino da temporada passada, Amorim juntou Mateus Fernandes, regressado do Estoril, a Morita no meio-campo, e, ainda com limitações no ataque, apostou em Rafael Nel como principal referência no ataque, com o apoio direto dos experientes Pote e Trincão. Mas a verdade é que os leões começaram por arrumar a casa de trás para a frente, procurando primeiro um equilíbrio defensivo, antes de acelerar o jogo para o último terço.

Os primeiros vinte minutos serviram essencialmente para a equipa ganhar confiança em termos defensivos, face à pressão alta que os belgas, numa fase mais adiantada da pré-temporada, procuraram exercer desde o início. Foi uma oportunidade para confirmar o bom jogo de pés do guarda-redes Kovacevic que esteve sempre muito à vontade nas combinações com os centrais.

Depois de garantida a estabilidade defensiva, os leões carregaram no acelerador, numa primeira fase, com passes de rotura pelo corredor central ou com arrancadas verticais de Eduardo Quaresma, para, logo a seguir, Trincão e Nuno Santos acelerarem também o jogo pelas alas. Agora sim, com uma posse de bola em crescendo, os leões assumiram definitivamente as rédeas do jogo e multiplicaram as oportunidades junto da baliza de Moris.

Morita, de cabeça, na sequência de um canto, criou a primeira oportunidade, Geny Catamo atirou uma bomba de fora da área e Trincão e Nuno Santos também tiveram uma boa oportunidade para abrir o marcador. O jogo parecia iminente e acabou mesmo por chegar, em cima do intervalo, na sequência de uma jogada de insistência. Nuno Santos fugiu pela esquerda, cruzou para o segundo poste onde estava Morita, a amortecer e a assistir Rafael Nel para o seu primeiro golo na equipa principal.

Belgas lançam nova equipa, Sporting quebra

Ruben Amorim tinha apenas cinco jovens no banco, uma vez que metade do plantel, jogou de manhã, frente ao Portimonense, pelo que não houve alterações ao intervalo. Os leões voltaram a entrar da mesma forma com que tinha fechado o primeiro tempo e não demoraram a chegar ao segundo golo, numa espetacular arrancada de Mateus Fernandes no corredor central. O jovem médio, em drible, deixou um adversário pelo caminho e, depois, abriu sobre a esquerda, para a entrada de Pote que, com espaço, marcou como quis, colocando a bola junto do poste mais próximo.

O vice-campeão belga, que, dentro de três dias, joga a Supertaça da Bélgica, promoveu depois sete alterações de uma assentada e mais quatro nos minutos que se seguiram, reconstruindo uma nova equipa em campo, enquanto os leões prosseguiam com o mesmo onze. O desgaste dos leões foi-se tornado evidente, com a multiplicação de erros e os belgas acabaram por chegar ao golo, num lance individual de Sadiki que parece começar com um fora de jogo. O jovem avançado de 19 anos tirou Morita da frente e rematou, com a bola a fugir de Kovacevic.

Nos últimos dez minutos, o Sporting já tinha dificuldade em chegar à frente até porque a temperatura continuava muito elevada e a equipa belga, a fechar o jogo, acabou mesmo por chegar ao empate, com Teklab a destacar o possante David para a área de Kovacevic. O guarda-redes bósnio hesitou e David atirou para o empate.

Um empate, tal como há dois anos, que não traduz a superioridade que o Sporting exibiu em boa parte do jogo, quebrando apenas nos últimos quinze minutos, numa altura em que a formação belga lançou uma nova equipa para a contenda.