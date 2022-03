O preço dos combustíveis vai disparar na próxima segunda-feira.

De acordo com as estimativas da Away, a gasolina simples 95 deverá subir 9,5 cêntimos por litro (preço médio previsível de 1,91 euros/litro) e o gasóleo simples deverá subir 17 cêntimos por litro (preço médio previsível de 1,886 euros/litro). Ou seja, é previsível uma subida recorde devido ao contexto de crise energética, agravado pela guerra na Ucrânia e consequente boicote à Rússia.

Os dados da ENSE (Entidade Nacional para o Setor Energético) mostravam nesta sexta-feira um preço de referência de 1,795 para a gasolina e 1,754 para o gasóleo. Por outro lado, de acordo com os dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) também de hoje indicam o preço médio do gasóleo simples é de 1,678 euros/litro (para uma média de 2434 postos de abastecimento), e o preço médio da gasolina simples 95 é de 1,836 euros/litro (preço médio obtido a partir de informação de 2421 postos de abastecimento).