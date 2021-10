Ronaldo ainda sonha comprar um clube em Inglaterra. O Fenómeno confessou à FourFourTwo que teve a possibilidade de adquirir dois emblemas ingleses, antes de optar pelo Valladolid.

«Eu estava à procura de uma equipa para comprar e tive a ajuda de algumas pessoas», disse o brasileiro. «Havia muitas oportunidades em Inglaterra, e ainda há, mas como as ligas locais são, provavelmente, as mais organizadas e valiosas do mundo, os clubes ingleses acabam por ter uma avaliação muito maior do que em qualquer outro lugar da Europa. É realmente interessante», continuou.

«Agora, todos nós vemos a Premier League a liderar o caminho na indústria do futebol, enquanto as outras ligas estão a tentar o seu melhor para recuperarem financeiramente, porque competir com o futebol inglês é muito difícil nos dias de hoje», considerou Ronaldo.

O Fenómeno contou depois: «Naquela altura, houve algumas oportunidades. O Brentford foi uma das equipas que me apresentaram: pude conversar com eles e entender o plano de negócio, e foi muito bom. Também havia clubes do terceiro escalão com enorme potencial. O Charlton, uma equipa de Londres com grande tradição, também me abordou. Mas todas essas oportunidades exigiram um investimento de mais de 50 milhões de euros. No final, decidi comprar o Valladolid por um preço mais baixo e manter a qualidade de vida que tenho em Madrid. A curta distância entre Madrid e Valladolid é muito importante porque permite-me ficar perto do meu negócio o tempo todo, por isso acho que foi a melhor decisão que pude ter feito.»

«O campeonato inglês continua a ser um objetivo para mim num futuro próximo, porque quando comecei em Valladolid, a minha ideia era expandir o negócio e tentar construir uma rede de equipas», explicou Ronaldo.

«Obviamente, como estava a pôr dinheiro, em Valladolid, do meu próprio bolso, não tinha liquidez para investir noutras equipAs simultaneamente - e, para ser honesto, outro projeto naquele ponto teria tornado as coisas mais complicadas. Mas estou extremamente feliz com a forma como as coisas estão a acontecer por aqui», concluiu.