O início do jogo entre o Manchester United e o Liverpool, inicialmente marcado para as 16h30, foi adiado para uma hora ainda a determinar, na sequência da invasão de cerca de duas centenas de adeptos no relvado de Old Trafford, em protesto contra a adesão do clube à Superliga Europeia.

Depois de uma intervenção da polícia, os adeptos deixaram o relvado e regressaram às bancadas, mas alguns deles acabaram por voltar ao relvado. Entretanto, boa parte dos adeptos concentrou-se no exterior do estádio e muitos deles deslocaram-se para junto ao hotel onde a equipa de Ole Solskjaer estava em estágio para prosseguirem os protestos dirigidos contra a família Glazer, proprietária do clube.

Muitos adeptos travaram a entrada de carros no estádio, entre os quais os do árbitro do jogo, Michael Oliver, e também do antigo capitão Gary Neville.