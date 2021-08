Nuno Tavares estreou-se na Premier League nesta sexta-feira, numa partida em que o Arsenal foi derrotado pelo Brentford, por 2-0.

O espanhol Sergi Canós apontou o primeiro golo da competição em 2021/22 aos 22 minutos e deixou os adeptos dos gunners apreensivos. Pior ficaram quando, na segunda parte, Christian Noergaard aumentou para 2-0, aos 73.

Ora, assim, o golo do espanhol foi o primeiro do Brentford no primeiro escalão desde 1947 e o dinamarquês fez o primeiro golo pelo clube inglês.

Nuno Tavares entrou aos 81 minutos e fez assim a estreia no campeonato inglês.