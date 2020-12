Darren Anderton, antigo jogador do Tottenham, diz que Mourinho trouxe o toque mágico aos Spurs e aponta que esta é a altura para tentar ganhar um troféu.

«Há muitos anos que o Tottenham não era líder. Mourinho trouxe o seu toque mágico e isso viu-se isso em jogos consecutivos - com o City (vítoria por 2-0), com o Chelsea (0-0) e com o Arsenal (vitória por 2-0) em que não sofremos golos», afirmou o ex-jogador em entrevista à Marca, comparando depois o estilo do técnico português com o que Mauricio Pochettino pôs nos Spurs.

«A diferença é a maneira como jogam. Com Pochettino era bonito de ver. Ele fez um grande trabalho em cinco anos, chegou a uma final da Champions… foi fantástico. Mourinho é outro estilo. Não é tão bonito, mas é mais eficaz, fiável. Ele tem muita experiência e sabe como ganhar a Premier League», apontou Anderton, dando um exemplo:

«O Bergwijn, sem ter a qualidade e a capacidade goleadora de Bale, joga antes dele porque defende muito bem. A mentalidade também mudou. Quando o Mourinho diz alguma coisa, deves ouvir e respeitar porque ele ganhou troféus em todo o lado.»

Anderton diz mesmo: «Pode ser que não haja melhor ocasião para vencer a Premier League. É preciso tentar ganhar um troféu.»

O ex-jogador diz que os reforços trouxeram muitas mais opções a Mourinho. «Fizeram boas contratações. Hojbjerg é o tipo de jogador que ele gosta. Trabalha muito para a equipa no meio. E o Reguilón é fantástico. Toda a gente fala de Bale, mas esquecem-se do Sergio [Reguilón]. Tivemos sorte por ele ter vindo para o Tottenham.»