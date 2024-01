Sem data para regressar e uma perda de peso para o Everton. André Gomes contraiu uma lesão no gémeo e, se na última semana estava em dúvida, agora confirmam-se as piores expectativas. Conforme explicou esta segunda-feira o treinador dos «toffees», a perda do médio português é «frustrante».

«Será uma questão de tempo [até voltar], mas não sabemos quanto. Teve lesões nos últimos meses e é uma baixa importante, porque marcou um grande golo de livre e parecia estar bem. É frustrante», afirmou Sean Dyche. Além disso, sublinhou o técnico, há uma semana, André Gomes assumiu um papel preponderante durante o final do ano, quando o plantel era «magro», face a lesões.

Assim, o meio campo do Everton continua a perder pilares no miolo, por variados motivos. Se André Gomes e Doucore constam do boletim clínico, Idrissa Gueye, por sua vez, continua ao serviço do Senegal na CAN.

Estas são as principais baixas na turma de Dyche para a visita ao Fulham, agendado para esta terça-feira, às 19h45. Os portugueses Beto, Chermiti e João Virgínia reencontrarão, no mítico Craven Cottage, o treinador Marco Silva e o médio João Palhinha.

André Gomes, de 30 anos, cumpre a quinta época ao serviço do Everton, e somava os primeiros minutos. Em 22/23, o internacional português esteve emprestado ao Lille de Paulo Fonseca.

O Fulham segue na 17.ª posição, com 17 pontos, apenas mais um em relação ao primeiro lanterna vermelha Luton Town, que guarda um jogo em atraso. A turma de Dyche foi eliminada por este adversário na Taça de Inglaterra, no fim de semana (1-2), numa tarde em que os «toffees» já não contaram com André Gomes.