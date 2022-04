Depois de três derrotas consecutivas, o Arsenal regressou esta quarta-feira aos triunfos na Premier League e logo no dérbi londrino com o Chelsea (4-2).

O Arsenal, que contou com Nuno Tavares a titular e Cédric Soares como suplente utilizado, foi a primeira equipa a chegar ao golo, por intermédio de Eddie Nketiah (13m), que aproveitou uma oferta de Christensen. A resposta dos blues demorou apenas quatro minutos e chegou pelos pés de Timo Werner, que beneficiou de um ressalto em Gabriel.

Numa primeira parte agitada, Emile Smith Rowe deu nova vantagem aos gunners, aos 27 minutos, num remate na passada, mas Azpilicueta (32m) apontou o golo que garantiu a igualdade ao intervalo.

Na fase inicial do segundo tempo, o jovem inglês Nketiah bisou (57m), num lance iniciado por Nuno Tavares e em que Malang Sarr fica mal na fotografia. Só que os golos não se ficaram por aí, isto porque, no segundo minuto de descontos, Bukayo Saka fixou o 4-2, na cobrança de uma grande penalidade.

O Chelsea continua no terceiro lugar da Premier League, enquanto o Arsenal aproveitou para se descolar do Manchester United e isolar-se no quinto posto, com os mesmos 57 pontos do Tottenham, que é quarto classificado, lugar que já dá acesso à Liga dos Campeões.

Também nesta quarta-feira, o Everton voltou a somar pontos na luta pela permanência. Na receção ao Leicester, o conjunto de Liverpool garantiu o empate (1-1) com um golo de Richarlison aos 92 minutos de jogo.

O golo dos foxes, que contaram com Ricardo Pereira de início, foi apontado por Harvey Barnes (5m).

O Newcastle somou o terceiro triunfo consecutivo, na receção ao Crystal Palace (1-0). Miguel Almiron foi o autor do único golo do jogo, em cima da meia hora.