Depois de empatar a zero com o Manchester City, o Crystal Palace voltou a travar um grande da Premier League no Selhurst Park.

Os eagles bateram os gunners por 3-0, com golos de Jean-Philippe Mateta (16m) e Jordan Ayew (24m) ainda no primeiro tempo, enquanto Wilfried Zaha fechou a contagem na cobrança de uma grande penalidade que o próprio sofreu (74m).

Cedric e Nuno Tavares foram lançados de início por Mikel Arteta, mas o ex-Benfica saiu no recomeço do segundo tempo. Já o lateral direito, foi substituído aos 66 minutos.

Com esta derrota pesada, o Arsenal assume o quinto posto e falha o assalto ao quarto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões, embora esteja em igualdade pontual o Tottenham (54 pontos). Os gunners têm ainda menos um jogo do que o rival londrino.

O Crystal Palace prolonga o bom momento, com a quinta vitória nos últimos sete jogos, que vale o nono lugar da Premier League.