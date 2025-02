O Arsenal foi ao King Power vencer o Leicester por 2-0, ao início da tarde deste sábado, num jogo apenas resolvido nos minutos finais, com um herói improvável a dobrar: Mikel Merino bisou e decidiu.

No segundo duelo da 25.ª jornada da Premier League, o golo inaugural surgiu aos 81 minutos. O jovem Ethan Nwaneri, de 17 anos, cruzou com precisão do lado direito e Merino – qual avançado – cabeceou para o fundo da baliza.

Mas o ex-Real Sociedad não ficou por aí e fez de verdadeiro artilheiro nos «gunners». Aos 87 minutos, a cruzamento de Leandro Trossard na esquerda, finalizou para o 0-2 no marcador.

Com este resultado, a equipa comandada por Mikel Arteta soma a terceira vitória seguida no campeonato, chega aos 53 pontos e pressiona o líder Liverpool, que tem 57 pontos e menos um jogo (recebe o Wolverhampton no domingo). Ao mesmo tempo, os londrinos conservam vantagem no 2.º lugar face ao Nottingham, 3.º com 47 e agora também menos um jogo (visita o Fulham este sábado).

Já o Leicester mantém-se em zona de descida, no 18.º lugar, com 17 pontos. Sofreu a segunda derrota seguida.