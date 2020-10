O Leicester foi ao Emirates bater o Arsenal e, desta forma, saltou para o terceiro lugar da Premier League, com os mesmos pontos do que o Aston Villa. A equipa de Mikel Arteta controlou praticamente todo o jogo, mas Brendan Rodgers tinha um verdadeiro tesouro no banco: Jamie Vardy, que tinha falhado os últimos jogos por lesão, foi chamado ao jogo e marcou o único golo da noite. Um feito de assinalar tendo em conta que os gunners já não perdiam em casa há doze jogos.

Sem portugueses em campo [Cedric e Ricardo Pereira estão lesionados], o jogo começou intenso, com um susto para cada lado. Primeiro Maddison tentou surpreender Leno, com um remate de muito longe, procurando explorar o adiantamento do guarda-redes alemão, mas a bola passou ao lado. Logo a seguir Lacazette chegou a festejar um golo, mas acabou por ser anulado, uma vez que Xhaka estava em posição ilegal e estorvou a ação de Schmeichel.

O Arsenal foi-se instalando, depois, progressivamente no meio-campo do Leicester, procurando manter o adversário preso junto à sua área, rondado a bola de uma ala a outra, mas com extrema dificuldade para entrar na zona de finalização. Aubameyang e Lacazette bem se movimentavam, à procura de espaços, mas raramente tiveram oportunidades claras para visar a baliza do dinamarquês.

O Leicester voltou a contar com Vardy, ausente nos últimos dois jogos, mas o avançado goleador, aparentemente ainda limitado, começou o jogo no banco. Maddison foi, assim, a grande referência do ataque da equipa de Brendan Rodgers, nas transições ofensivas, mas esteve sempre pouco apoiado. Até ao intervalo, a equipa do King Power Stadium não fez um único remate enquadrado.

O Arsenal procurou entrar ainda mais forte no segundo tempo, com uma posse de bola mais acentuada, mas mais uma vez sem conseguir profundidade. Lacazette e Aubameyang descaiam para as alas à procura da bola, mas depois não havia ninguém para a finalização.

Os gunners foram acentuando a pressão e o jogo tornou-se mais duro, com muitas faltas, muitos amarelos, até que o Leicester chegou ao golo com toda a simplicidade. Passe em profundidade, pela zona central a surpreender a defesa da equipa londrina, com Çengis Under a entrar disparado na área e a cruzar para Vardy encostar de cabeça. O avançado, que vinha de lesão, tinha entrado apenas aos sessenta minutos e precisou de apenas meia oportunidade para fazer golo e gelar o Emirates.

O Arsenal ainda tentou reagir, Arteta abdicou de Tierney para lançar Nketiah e mandou toda a gente para a frente à procura do empate, mas foi novamente Vardy que esteve perto de marcar, com uma tentativa de chapéu a Leno, com o guarda-redes alemão a defender de cabeça.

Com ester triunfo o Leicester dá um grande salto na classificação e junta-se ao Aston Villa no terceiro posto, com 12 pontos, mais três do que o Arsenal.