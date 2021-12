Após dois empates, o Chelsea voltou aos triunfos na Premier League ao vencer o Aston Villa, por 3-1.

Os blues ficaram em desvantagem aos 28 minutos, graças a um auto-golo de Reece James, após um cabeceamento que não deu qualquer hipótese a Edouard Mendy.

Seis minutos depois, na cobrança de uma grande penalidade, Jorginho restabeleceu a igualdade no marcador.

Lançado no recomeço do segundo tempo, Romelu Lukaku completou a reviravolta dos comandados de Thomas Tuchel (56m) e voltou a marcar no campeonato inglês mais de três meses depois. A última vez tinha sido em setembro, precisamente diante dos villans.

Já em tempo de compensação, após uma cavalgada de Lukaku, Ezri Konsa travou o avançado belga em falta dentro da grande área e Jorginho apontou o bis na conversão da grande penalidade.

Com este resultado, o Chelsea continua no terceiro posto, em igualdade pontual com o Liverpool, que tem menos um jogo. Já o Aston Villa, que não contou com Steven Gerrard, infetado com covid-19, no banco de suplentes, é 10.º classificado.