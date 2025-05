O Aston Villa visitou e venceu, este sábado, o Bournemouth (1-0), num encontro da 36.ª jornada da Premier League. O avançado Ollie Watkins, aos 45+6 minutos, assistido por Morgan Rogers, fez a diferença.

Os visitantes ficaram reduzidos a dez unidades aos 80 minutos, quando o ala Jacob Ramsey viu o segundo cartão amarelo.

O triunfo deixa os “Villans” a sonhar com a qualificação para a Liga dos Campeões, subindo ao 6.º lugar, com 63 pontos, igualando Chelsea e Newcastle, e guardando dois de vantagem sobre o Nottingham (7.º). Segue-se a receção ao Tottenham (16.º), na sexta-feira.

Quanto ao Bournemouth, permanece no 10.º lugar, com 53 pontos, vendo terminadas as esperanças quanto às competições europeias. Segue-se a visita ao Man City (3.º), a 20 de maio.