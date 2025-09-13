Este sábado de Premier League fechou com um toque de emoção portuguesa. O Chelsea foi surpreendido pelo Brentford, que conseguiu empatar (2-2) depois de um golo de Fábio Carvalho já nos descontos.

Na colmeia das «abelhas», foi mesmo a equipa da casa quem inaugurou o marcador aos 35 minutos pelos pés de Kevin Schade.

A resposta do Chelsea surgiu apenas para lá da hora de jogo. Aos 61 minutos, Cole Palmer restabeleceu o empate na partida. Os «blues» cresceram no jogo e conseguiram operar a reviravolta já nos minutos finais com um golo de Moises Caicedo (85m).

O português Fábio Carvalho saltou do banco aos 90 minutos ainda a tempo de fazer a diferença. Dois minutos depois de pisar o relvado, o médio de 23 anos apareceu sozinho ao segundo poste para finalizar para o 2-2 final (90+2m).

No outro jogo de Londres, O Tottenham venceu, de forma convincente, o West Ham (3-0) com dois portugueses a começar de início. No dérbi de Londres, disputado no London Stadium, João Palhinha alinhou de início pelos Spurs e Mateus Fernandes foi titular do lado dos Hammers.

A primeira parte foi de pouca emoção, com os golos a estarem reservados para o segundo tempo. Pape Matar Sarr abriu a contagem aos 47 minutos. Dez minutos depois foi a vez de Lucas Bergvall marcar a favor do Tottenham.

Já sem Mateus Fernandes em campo, o West Ham viu Micky van de Ven a estabelecer o 3-0 aos 64 minutos. Sem mais mexidas no mercado, o Tottenham venceu o dérbi de Londres no reduto do rival.





