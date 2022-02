O treinador do Wolverhampton, Bruno Lage, deixou críticas à arbitragem, depois da derrota por 1-0, diante do Arsenal. O técnico português falou em «duas decisões estranhas» e focou-se no lance do golo sofrido pela sua equipa.

«Vi o golo do Arsenal e o avançado [Alexandre Lacazette] chutou a mão do José Sá. É claro, tão claro. Quando vês as imagens… é uma decisão estranha», disse à BBC.

Lage assumiu-se «desapontado» após o jogo e considerou que os Wolves foram «a melhor equipa».

«O nosso ritmo foi muito bom e gerimos bem o jogo, mas não marcámos nas oportunidades que criámos e sofremos num lance de bola parada», lamentou.

«Fizemos um bom jogo e criámos oportunidades, mas não estamos a marcar golos neste momento e sofremos por isso», acrescentou.