O Manchester United venceu esta noite por 2-0 em casa do Burnley, em jogo da 20.ª jornada da Premier League.

Anthony Martial, aos 44m, e Marcus Rashford, cinco minutos depois dos 90, fizeram os golos que valeram o triunfo dos Red Devils.

Com este triunfo, a equipa de Solksjaer sobe ao quinto lugar, com 31 pontos, e ultrapassa o Tottenham (30), de José Mourinho, que esta tarde empatou em casa do Norwich, último classificado.

