O Manchester City, dos portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, revelou nesta quarta-feira a camisola da nova temporada.

A nova «pele» do campeão inglês, da marca Puma, é inspirada na que os jogadores vestiram na época 2011/12, quando o clube de Manchester foi campeão com golo de Sergio Aguero ao minuto 93:20, gravado na parte interior da gola.

«A memória da lendária temporada do 93:20 ecoa através da nova camisola principal como um gráfico impressionante e repetido de um relógio digital, prestando homenagem à notável geração de jogadores e ao golo no último minuto que selou a conquisa do campeonato de uma forma que nenhum adepto do futebol poderia prever», escreveu o Manchester City no site oficial.

O clube inglês diz ainda que a camisola junta 100% de poliéster reciclado e uma tecnologia avançada de regulação da temperatura, que garante um ajuste da camisola ao corpo e uma mobilidade «intransigentes».

Veja o vídeo abaixo apresentado e a galeria de imagens que acompanha o artigo.