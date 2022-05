O consórcio liderado pelo norte-americano Todd Boehly finalizou a compra do Chelsea esta segunda-feira, anunciou o clube londrino, liderado nos últimos 19 anos pelo oligarca russo Roman Abramovich.

«O consórcio liderado por Todd Boehly, presidente e diretor-executivo da Eldridge, e o Clearlake Capital Group, anuncia hoje a finalização da transferência da propriedade do Chelsea Football Club», pode ler-se numa nota publicada no site dos blues.

Este consórcio inclui ainda Hansjörg Wyss e Mark Walter. Walter e Boehly, de resto, são donos de três equipas de Los Angeles: os Dodgers no basebol e os Lakers e Sparks, ambas de basquetebol.

Todas as licenças necessárias do governo britânico e da Premier League para a conclusão do negócio foram aprovadas. Boehly fica no comando no clube, com controlo partilhado com a Clearlake.

«[Os novos donos] estão empenhados em investir em áreas-chave para estender e aumentar a competitividade do Chelsea, incluindo a remodelação de Stamford Bridge e o maior investimento na academia, na equipa feminina, e no estádio de Kingsmeadow, além do trabalho da fundação», lê-se ainda no comunicado.

Boehly, que é citado na nota, deseja «deixar os adeptos orgulhosos» através do investimento «a longo prazo», de modo a «continuar a construir a história fenomenal de sucesso» do clube. Já a Clearlake, segundo os cofundadores Behdad Eghbali e José Feliciano pretende investir em infraestruturas, tecnologia, e ciência desportiva.

Recorde-se que a venda do Chelsea a este consórcio tinha sido aprovada pela Liga inglesa na última terça-feira e, nesse mesmo dia, Portugal recebeu uma carta de Abramovich, que tem passaporte português, a pedir autorização para a conclusão do negócio, obtendo «luz verde» na quinta-feira.