O Chelsea venceu o Brighton, em casa, por 4-2, na tarde deste sábado. Os londrinos colam-se aos líderes Arsenal e Manchester City, a apenas um ponto de distância, e seguem numa forma positiva. A grande figura do encontro foi Cole Palmer, que obteve um «poker» na primeira parte. É o primeiro jogador a consegui-lo na Premier League.

O primeiro, aos 21 minutos, surgiu num contra-ataque rápido dos blues. Com o guarda-redes do Brighton fora da baliza, Jackson entregou de bandeja o primeiro golo de Palmer, para empatar a partida.

Fazendo jus à sua alcunha de 'Cold' Palmer, o britânico pôs o Chelsea na frente com um penálti exemplar, aos 27m. Três minutos depois, o momento do jogo. Mais uma vez, Palmer assumiu a marcação de uma bola parada, desta vez um livre direto. A uns bons 30 metros da baliza, o esquerdino desferiu um remate indefensável.

Mas falta ainda um golo. Numa perda de bola algo infantil, o Brighton concedeu mais um golo a Palmer, desta vez com assistência de Jadon Sancho, a cinco minutos do intervalo. O internacional inglês leva, assim, seis golos e quatro passes para golo esta temporada.

Os dois golos do Brighton foram marcados por Rutter (7m) e Baleba (34m), também na primeira parte. A equipa dos seagulls, que tem surpreendido esta época, fica com nove pontos, no oitavo lugar. Os portugueses Pedro Neto e Renato Veiga entraram na segunda parte, com João Félix a não sair do banco.