O Chelsea entrou em 2025 a pontuar, mas ainda não foi desta que voltou às vitórias e a corrida ao título na Premier League pode ficar mais complicada: a equipa treinada por Enzo Maresca empatou na visita ao Crystal Palace (1-1), este sábado, em jogo da 20.ª jornada, somando o quarto jogo seguido sem vencer no campeonato.

Com Pedro Neto a titular – fez os 90 minutos – e Renato Veiga e João Félix suplentes não utilizados, o Chelsea chegou à vantagem com um golo de Cole Palmer, aos 14 minutos. Porém, o Palace chegaria ao empate, já na reta final do encontro, com um golo de Jean-Philippe Mateta, ao minuto 82.

Na classificação, o Chelsea mantém o 4.º lugar, agora com 36 pontos, apenas mais um do que o Newcastle, que venceu horas antes na visita ao Tottenham, e mais dois do que o Manchester City, que triunfou também esta tarde. Os azuis de Londres podem, no entanto, ver Arsenal (39 pontos) e Nottingham Forest (37) fugirem nos lugares imediatamente acima e o Liverpool, líder com 45 pontos e menos dois jogos, pode ainda ficar mais longe.

Quem continua em grande é o Bournemouth, que recebeu e venceu o Everton por 1-0 e vai já em oito jornadas seguidas sem qualquer derrota (cinco vitórias, três empates). Um golo de David Brooks, aos 77 minutos – entrara aos 70 – decidiu o encontro. João Virgínia foi suplente não utilizado no Everton, que teve Beto em campo a partir do minuto 81, já com a equipa em desvantagem.

Em casa e também pela margem mínima venceu o Aston Villa: 2-1 ao Everton. Ross Barkley (58m) e Leon Bailey (76m) fizeram os golos da vitória do Villa. Pelo meio, Stephy Mavididi (64m) marcou para o Leicester.

Quem também venceu, mas fora de casa, foi o Brentford e com goleada: 5-0 na visita ao Southampton, último classificado. Num jogo sem portugueses (Mateus Fernandes foi baixa na equipa da casa por cumprir jogo de suspensão e Fábio Carvalho ausência no Brentford devido a lesão na virilha), o Brentford construiu a vitória com golos de Kevin Schade (6m), um bis de Bryan Mbeumo (62m, 69m) e, a fechar, um golo de Lewis-Potter (90+2m) e outro de Yoane Wissa (90+5m).

Este sábado, há ainda um Brighton-Arsenal (17h30).