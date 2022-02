De regresso à Premier League, para representar no Brentford até ao final da temporada, o dinamarquês Christian Eriksen sente-se «seguro» para jogar com o desfibrilhador e garante não «mudar o estilo de jogo».

«Tive tempo para ser disciplinado nos últimos seis meses e trabalhar ainda mais, talvez esteja em melhor condição agora do que antes, apenas falta o futebol», disse, em entrevista à BBC.

«Sinto-me eu próprio, não vejo uma razão pela qual não possa voltar ao mesmo nível», acrescentou.

Eriksen recordou o episódio da paragem cardíaca durante o Dinamarca-Finlândia, no Euro2020. «Lembro-me do lançamento, a bola a bater no meu joelho e não sei o que aconteceu depois. A cordei com as pessoas ao meu redor e senti a pressão no meu peito, tentava recuperar a minha respiração, e acordei, abri os meus olhos e não entendia o que estava a acontecer.»

«Pensei: 'Aconteceu alguma coisa com as minhas pernas? Parti as costas? Posso levantar a perna?'. Fazia todas as pequenas coisas para tentar perceber o que tinha acontecido», lembrou.

O médio voltou a demonstrar «gratidão» aos companheiros de equipa e aos médicos que rapidamente o socorreram.

«Tenho muita sorte e disse-lhes cara a cara, que estou muito feliz pelo que fizeram, caso contrário eu não estaria aqui. Tive sorte com a ação das pessoas ao meu redor. Estou muito grato aos médicos que lá estiveram. Foi uma sorte ter todas as possibilidades ao meu redor. Conseguiram recuperar-me rapidamente e estou 100% grato por isso», sublinhou.

Recorde-se que Eriksen estreou-se na última segunda-feira nos treinos do Brentford.