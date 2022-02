Oito meses depois, Christian Eriksen regressou aos relvados em jogos oficiais.

O internacional dinamarquês recebeu uma longa ovação dos adeptos no estádio Brentford Community, quando foi lançado aos 52 minutos, para o lugar do compatriota Mathias Jensen, diante do Newcastle (2-0).

Eriksen ouviu cânticos de todo o estádio e ainda foi alvo de um longo aplauso dos adeptos, mas também dos jogadores dos magpies.

Este jogo marca não só o regresso do dinamarquês à Premier League, mas também foi o primeiro de cariz oficial que Eriksen disputou após a paragem cardíaca que sofreu no Euro2020, no embate entre Dinamarca e Finlândia, em que caiu desamparado no relvado, aos 43 minutos.

Veja o momento: