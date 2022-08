A Premier League faz 30 anos nesta segunda-feira e desde que o campeonato inglês assumiu aquela denominação mais de 80 jogadores portugueses atuaram no grande palco europeu.

O primeiro foi Dani, o próximo deve ser Fábio Vieira. O antigo jogador do Sporting e atual comentador da CNN Portugal foi o pioneiro. Em 1996, o West Ham desejava o talentoso esquerdino e os tablóides adoravam a história. «Lock up yer daughters», escrevia o Daily Star, ao dar conta que os hammers desejam «Dani boy». Traduzindo, «tranquem as vossas filhas em casa» porque Dani e os seus olhos claros estavam a chegar.

Na história da Premier League há de tudo. Histórias de sucesso, a maior de todas a de Cristiano Ronaldo. Há vários campeões: com o Chelsea, com o Manchester United, com o Manchester City e com o Arsenal. Este é Luís Boa Morte que foi o jogador que atuou por mais clubes. Há ainda Abel Xavier, que conseguiu a proeza de trocar o Everton diretamente para o Liverpool. É o último ainda hoje a fazê-lo.

Mas há quem tenha jogado pouco e, mesmo assim, tenha ficado na história. Marco Almeida tinha sido contratado pelo Southampton, estreou-se aos 71 minutos frente ao Arsenal, mas um rapaz chamado Thierry Henry passou por ele, atirou ao ângulo e apontou assim o primeiro de 175 golos na Premiership. Já Marco Almeida nunca mais jogou no principal escalão do futebol inglês.

Na galeria associada tem todos os jogadores portugueses que fizeram pelo menos um minuto na Premier League. É por isso que ainda não encontra Fábio Vieira.