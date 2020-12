Mesmo a jogar com menos um durante 45 minutos, o Aston Villa recebeu e venceu o Crystal Palace por 3-0, em jogo da 15.ª jornada da Premier League.

Bertrand Traoré deu vantagem aos villans logo aos cinco minutos, mas em cima do intervalo Tyrone Mings foi expulso devido a acumulação de amarelos.

Mesmo com dez, a equipa da casa não só segurou a vantagem da primeira parte como ainda a aumentou: Hause fez o 2-0 aos 66 minutos e El-Ghazi fechou a contagem a 15 minutos do fim.

Em Londres, o Fulham de Ivan Cavaleiro – jogou os 90 minutos – empatou 0-0 na receção ao Southampton. Os saints tiveram dois golos anulados pelo VAR nos últimos 15 minutos.

Com estes resultados, o Aston Villa subiu ao sexto lugar da Premier League, com 25 pontos, mas menos um jogo do que a concorrência. O Southampton também tem 25 pontos, enquanto o Palace tem 18. Mais abaixo está o Fulham, no antepenúltimo lugar, com 11 pontos.