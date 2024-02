Diogo Jota, avançado do Liverpool, comentou a saída de Klopp do comando dos «reds» no final da temporada. Num excerto da entrevista à DAZN, divulgado esta sexta-feira, o português de 27 anos, admitiu surpresa aquando do anúncio do técnico alemão.

«Foi um choque para todos, ninguém no balneário esperava ouvir uma notícia dessas. Principalmente porque esta temporada está a correr muito bem. Temos de aceitar e será um problema para depois. Esta época ainda temos muito por que lutar e, portanto, há que estar focado e, de certa forma, deixar o legado dele [Klopp] um pouco mais colorido, com mais troféus. É isso que queremos, como já o queríamos antes de ele anunciar essa decisão».

O Liverpool visita o Arsenal este domingo, às 16h30, em encontro da 23.ª jornada da Premier League. Os «reds» lideram o campeonato, com mais cinco pontos em relação ao Manchester City, que guarda uma partida em atraso. Além disso, a turma de Klopp integra os «oitavos» da Liga Europa, está final da Taça da Liga e continua a competir na Taça de Inglaterra.