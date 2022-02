Com Diogo Jota e Luis Díaz (em estreia na Premier League) a titulares, o Liverpool venceu o Leicester por 2-0. O internacional português chegou ao terceiro 'bis' na temporada e ao 17.º golo em todas as competições.

O primeiro lance de perigo até pertenceu ao Leicester, quando, aos seis minutos, Alisson negou o golo a James Maddison, com uma boa defesa.

O Liverpool assumiu a iniciativa de jogo e intensificou a pressão após os minutos iniciais. Pouco depois da meia hora, os «reds» abriram o marcador por um dos suspeitos do costume. Arnold cobrou um pontapé de canto, Virgil van Dijk cabeceou para defesa de Kasper Schmeichel e Diogo Jota apareceu a aproveitar a recarga, na pequena área.

Ainda antes do intervalo, o internacional português serviu Roberto Firmino numa boa jogada de envolvimento, mas o guardião dos «foxes» agarrou a tentativa do brasileiro.

A segunda parte trouxe ainda mais Liverpool. O Leicester remeteu-se, sobretudo, ao seu meio-campo e os «reds» estiveram sempre mais perto de dilatar a vantagem do que sofrer o golo do empate.

Aos 60 minutos, Anfiel Road vibrou com a entrada em campo de Mo Salah, regressado da CAN.

Já com o egípcio em campo, seguiu-se um festival de oportunidades desperdiçadas. Aos 72 minutos, Salah saiu da «cabine telefónica» na grande área do Leicester e rematou para defesa de Schmeichel. O dinamarquês viria a negar o golo ao camisola 11 dos «reds» volvidos dois minutos. Salah recuperou a bola a meio-campo, trocou as voltas a Ndidi e tentou picar sobre o guardião, que fez bem a «mancha».

Salah insistia e, aos 77 minutos, ainda enviou uma bola ao ferro, com um remate em arco, uma marca que já lhe é característica.

Logo depois, foi Luis Díaz – muito solto e já a demonstrar boa ligação com os companheiros – a testar os reflexos de Schmeichel (78m). O ex-FC Porto ainda somou nova oportunidade aos 82 minutos, que mais uma vez esbarrou na muralha dinamarquesa.

Diogo Jota até estava desaparecido, mas disse «presente» quando a equipa mais precisava. Díaz tentou furar na área dos «foxes», a bola sobrou para Joel Matip e o defesa assistiu o avançado português que, na zona de penálti, rematou rasteiro ao canto da baliza.

O Liverpool encurtou distâncias para o Manchester City e está agora a nove pontos da liderança. O Leicester caiu para o 12.º lugar.