Com os dois golos apontados esta tarde na vitória do Manchester City ante o West Ham, o avançado norueguês Erling Haaland ultrapassou o português Cristiano Ronaldo no número de golos marcados na Premier League.

Haaland chegou aos 104 golos, deixando para trás Ronaldo, que pelo Manchester United fez 103 golos.

O norueguês supera o registo do português – ambos grandes figuras da liga inglesa neste século – em menos de metade dos jogos. Ronaldo precisou de 236 jogos para fazer 103 golos enquanto Haaland leva 104 golos em 114 jogos.

Ainda assim, é de notar que Ronaldo, sobretudo na sua primeira passagem (e mais marcante) pelo Manchester United, não ocupava uma posição mais central no ataque como atualmente, jogando frequentemente como extremo.

Haaland leva 19 golos em 17 jogos na Premier League em 2025/26, depois de 31 jogos e 22 golos em 2024/25, 31 jogos e 27 golos em 2023/24 e 35 jogos e 36 golos em 2022/23.

O norueguês é agora o 33.º melhor marcador de sempre da liga inglesa e, se é verdade que a tendência é ir ultrapassando nomes que estão próximos, o top-10 ainda está um pouco longe: é fechado por Jermain Defoe com 162 golos, sendo que Alan Shearer é o recordista, com 260 golos.

De recordar, ainda assim, que Haaland tornou-se, já neste mês, o mais rápido de sempre a chegar aos 100 golos na Premier League. E se continuar no Manchester City por alguns anos, ou noutro clube do futebol inglês... mais 161 golos para ultrapassar Shearer não é missão impossível.