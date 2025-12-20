Erling Haaland voltou a ser preponderante em mais uma vitória do Manchester City, que venceu por 3-0 na receção ao West Ham, na tarde deste sábado, com o avançado norueguês a fazer dois dos golos da equipa treinada por Pep Guardiola.

No duelo da 17.ª jornada da Premier League, Haaland abriu o marcador numa recarga na área, na sequência de uma defesa do guarda-redes Alphonse Aréola, aos cinco minutos.

Ainda na primeira parte, Cherki lançou as bases do 2-0, ao servir Haaland após bom trabalho, com o norueguês a servir Tijani Reijnders para mais um golo, ao minuto 38.

Na segunda parte, Haaland fez o 3-0, numa jogada iniciada com um belo passe do português Matheus Nunes a lançar Savinho, que colocou ao meio para um toque decisivo de Rico Lewis, antes de Haaland se superiorizar a dois adversários para bisar no jogo, chegando ao 25.º golo esta época pelo Manchester City, em 23 jogos

Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva foram titulares num triunfo que permite ao Manchester City subir à liderança, à condição, com 37 pontos, mais um do que o Arsenal, que tem 36 e joga esta noite ante o Everton (fora).

PREMIER LEAGUE: resultados e classificação

Nos outros jogos da tarde, o Wolverhampton, com o português José Sá a titular, perdeu por 2-0 na receção ao Brentford, com dois golos de Keane Lewis-Potter, aos 63 e 83 minutos.

Houve ainda dois empates: 1-1 no Bournemouth-Burnley, com Antoine Semenyo a marcar para a equipa da casa (67m) e Armando Broja a empatar para o Burnley (90m). O Brighton-Sunderland terminou empatado sem golos.