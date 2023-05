O Everton livrou-se de uma despromoção histórica ao Championship, no qual vão jogar Leicester e Leeds na próxima época.

Os toffees são a segunda equipa há mais tempo no primeiro escalão do futebol inglês - apenas o Arsenal tem mais anos - e a última vez que desceram ao segundo escalão foi em 1950/51. voltando ao topo em 193/54. Um golo de Doucouré, neste domingo, frente ao Bournemouth, garantiu que esses factos continuem a ser verdade.

À entrada da última jornada, o Everton sabia que um triunfo garantia a permanência e o golo do médio aos 57 minutos aliviou um pouco a tensão em Goodison Park, que vai voltar a ter futebol de primeira em 2023/24.

Assim, com o Southampton já condenado há algum tempo, quem desce ao Championship é o Leicester de Ricardo Pereira.

Campeão inglês em 2015/16, o clube passou de um conto de fadas a um pesadelo em cinco épocas. Nem a vitória por 2-1 sobre o West Ham na última jornada evitou a despromoção.

O Leeds Utd demorou muitos anos a voltar à Premier League e agora vai ter de encetar nova tentativa em 2023/24, pois a derrota em casa com o Tottenham [1-4] e os resultados de Everton e Leicester deixam a equipa no penúltimo lugar e, assim, com o Championship como realidade na próxima temporada.

Classificação da Premier League