Três assistências de Trossard, três golos. O Arsenal venceu o dérbi londrino em casa do Fulham de Marco Silva (3-0), na 27.ª jornada da Premier League, e segue na liderança com cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City.

O resultado fez-se na primeira parte e com enorme contributo do reforço de inverno, contratado pelos «Gunners» ao Brighton.

Trossard bateu o conto para Gabriel desviar de cabeça para abrir o marcador, aos 21m, e cinco minutos depois fez o centro para Martinelli também de cabeça ampliar a vantagem. No final da primeira parte, o internacional belga voltou a servir, desta vez Odegaard, que dominou na área e finalizou com classe sem hipóteses para Leno.

Para este jogo, Marco Silva não pôde contar com o castigado Palhinha e com Cédric Soares, por ser cedido pelo Arsenal. Do lado contrário, houve um português em ação, já que Fábio Vieira entrou para os 10 minutos finais. Tal como Gabriel Jesus, que está recuperado de lesão e voltou à competição quatro meses depois.

O Arsenal lidera a Premier League com 66 pontos, enquanto o Fulham é neste momento oitavo classificado, com 39.

Os londrinos recebem o Sporting na próxima quinta-feira, no Estádio Emirates, depois de na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa terem empatado em Alvalade a duas bolas.