Afinal, Nuno Espírito Santo não terá sido o alvo da frustração de Evangelos Marinakis, dono do Nottingham Forest, após o empate com o já despromovido Leicester (2-2), na 36.ª jornada da Premier League, resultado que complicou as contas do apuramento do clube para a próxima edição da Liga dos Campeões.

De acordo com uma nota oficial publicada pelo emblema inglês, a reação do dirigente grego foi espoletada pela lesão grave sofrida pelo avançado Taiwo Awoniyi, que perto do minuto 90 chocou violentamente com o poste da baliza contrária e teve de ser operado de urgência ao abdómen.

«Foi por isso que ele reagiu de forma tão emocional. Em momentos como aquele, ele demonstrou a sua liderança, não apenas através de palavras, mas também pela sua presença e atos. Ver o nosso jogador a lutar contra as dores, algo que ninguém conseguirá ignorar, fê-lo entrar em campo (após o apito final). Não houve qualquer confrontação com o Nuno ou qualquer jogador», garante o clube, que fala mesmo em «notícias falsas» relacionadas com este caso.

O próprio Marinakis já tinha explicado que «houve uma confusão sobre a situação de Awoniyi» e que «foi frustrante acabar por jogar dez minutos com um jogador que estava tão confiante de que ia marcar, mas que acabou por se lesionar». «Fizemos a substituição e depois tivemos de jogar com um jogador a menos. Isso causa frustração, é óbvio», acrescentou.

De recordar que Nuno Espírito Santo já havia comentado a situação no rescaldo do jogo com o Leicester. «Foi um momento difícil. Depois da situação com o Taiwo Awoniyi, tivemos um jogador a menos devido a um mal-entendido. Não posso ir muito além disto. São as emoções, não podemos dar grande importância a essa situação. Acontece, e vai acontecer de novo. É difícil controlar as emoções quando temos tantas expectativas», disse o técnico português.

Com duas jornadas por realizar, o Nottingham Forest segue no sétimo posto da Premier League, com 62 pontos, menos um do que o quinto lugar, o último que dá acesso à próxima edição da Liga dos Campeões e que é ocupado pelo Chelsea.