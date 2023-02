O meio de fevereiro deu alguns sinais de mudança, mas este Liverpool não está mesmo com boa cara e a crise só piora: este sábado, os reds não foram além de um nulo na visita ao terreno do Crystal Palace (0-0), em jogo da jornada 25 da Premier League.

A ressaca nos últimos dias não deve ter sido boa, depois da derrota pesada na receção ao Real Madrid, para a Liga dos Campeões, e o treinador Jurgen Klopp prometeu mudanças. Houve alterações na equipa inicial, sim, mas em termos concretos, as mesmas resultaram em coisa nenhuma.

Uma dessas mudanças foi Diogo Jota: o avançado português regressou recentemente de lesão e foi titular no ataque, por troca com Darwin Núñez, o ex-Benfica que esteve ausente por lesão.

Em Londres, as duas equipas tiveram algumas ocasiões, mas faltou a arte e o engenho para desbloquear o marcador. Salah, por exemplo, esteve perto de um golaço no início da segunda parte, mas a bola acertou na trave. Também Jota tentou a sorte, sem sucesso.

Com este resultado, o Liverpool isola-se, à condição, no sétimo lugar do campeonato inglês, com 36 pontos. O Palace é 12.º, com 27 pontos.