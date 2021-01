Três dias depois da derrota na Taça de Inglaterra, o Arsenal «vingou-se» e venceu esta noite em casa do Southampton, por 3-1, em jogo da 20.ª jornada da Premier League.

Os saints até inauguraram o marcador, por Armstrong, logo aos três minutos, mas Nicolas Pépé empatou para os gunners, que contaram com Cédric no onze, cinco minutos depois.

Perto do intervalo, aos 39m, Lacazette assistiu Saka para o 2-0 e na segunda parte, aos 72m, os papéis inverteram-se e o jovem assistiu o francês para o 3-1 final.

Com este resultado, o Arsenal, adversário do Benfica na Liga Europa, sobe à condição ao oitavo lugar da Premier League, com 30 pontos, mais um do que o Southampton, 11.º, mas com menos um jogo.