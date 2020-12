O Arsenal, adversário do Benfica nos 16 avos de final da Liga Europa, não foi além de um empate na receção ao Southampton (1-1) e somou o sexto jogo consecutivo sem vencer na Premier League. Desde que foi vencer a Old Trafford (1-0), os «gunners» de Mike Arteta somaram quatro derrotas e dois empates e caíram a pique na classificação.

Mais uma vez, o Arsenal sofreu antes de marcar, com Theo Walcott, antigo jogador dos gunners, a abrir o marcador aos 18 minutos, depois de uma assistência de Che Adams. A equipa londrina procurou reagir e, ainda antes do intervalo, reclamou por uma grande penalidade, por alegada falta de Bednarek sobre Pepe, mas o árbitro nada assinalou.

38 - Only Robin van Persie (46) and Olivier Giroud (40) have scored more Premier League goals at the Emirates than Theo Walcott (38). Return. pic.twitter.com/zGMtWMrxAX — OptaJoe (@OptaJoe) December 16, 2020

Já na segunda parte, os gunners acabaram por chegar ao empate, com finalização de Aubameyang, depois de uma impressionante arrancada de Bukayo Saka que percorreu meio-campo sozinho. O goleador gabonês terminou, assim, uma série de seis jogos sem marcar, a mais longa desde que chegou ao Arsenal.

Um golo que podia animar a equipa londrina na procura da reviravolta, mas logo a seguir a equipa de Arteta sofreu um revés, com a expulsão de Gabriel, com dois cartões amarelos num espaço de quatro minutos. Mesmo reduzida a dez, o Arsenal não baixou os braços e continuou à procura do golo da vitória, mas o melhor que conseguiu, já com Cédric Saores em campo (entrou aos 85 minutos), foi um remate de cabeça de Holding à trave, já em tempo de compensação.

Com este empate, o Arsenal ocupa um modesto 15.º lugar, já a onze pontos do líder Tottenham, enquanto o Southampton subiu até ao terceiro posto, com apenas menos um do que a equipa comandada por José Mourinho.

Nos outros jogos desta quarta-feira, destacamos ainda a vitória do Everton de André Gomes na visita ao Leicester (2-0), com golos de Richarlison (21m) e Mason Holate (72m). O internacional português começou o jogo no banco, mas entrou ainda no decorrer da primeira parte, aos 41 minutos, para render Allan.

Ainda esta quarta-feira, o sensacional Leeds de Bielsa goleou o Newcastle por 5-2, com golos de Bamford (35m), Rodrigo (61m), Stuart Dallas (77m), Alioski (85m) e Jack Harrison (88m). Jeff Hendrick (26m) e Ciaran Clark (65m) marcaram os golos dos visitantes.