Bruno Fernandes já fez história na Premier League ao ser o primeiro jogador a acumular os prémios de melhor jogador e melhor golo no mesmo mês mas, na hora de receber os prémios, o internacional português fez questão de dividir o mérito com os companheiros de equipa, referindo particularmente Anthony Martial e Mason Greenwood.

O antigo jogador do Sporting esteve em especial destaque no mês de junho acumulando quatro golos e uma assistência em cinco jogos, com destaque para o golo marcado ao Brighton que lhe valeu o prémio de melhor golo do mês.

«Para mim é fácil quando tens estes jogadores à tua volta porque, às vezes, como no último jogo em casa, basta-me fazer um passe simples e o Anthony [Martial] atira a bola ao ângulo superior. É este o tipo de assistências que é preciso fazer», atirou na altura de receber os galardões.

Bruno Fernandes ainda brincou com o companheiro de equipa. «Estou contente porque eu ganhei e o Anthony não», acrescentou sorridente.

Quanto ao golo do mês, um remate de primeira a um cruzamento largo de Greenwood, Bruno Fernandes também destacou o passe do companheiro no jogo frente ao Brighton. «Foi trabalho de equipa. O golo foi fantástico para mim, não pela finalização, mas por toda a jogada que nos permitiu chegar ali e marcar», comentou ainda.