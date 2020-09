O Manchester United venceu o Brighton por 3-2 num jogo dramático e disputado até ao último lance, literalmente.

Já depois de ter sofrido o empate no último minuto do encontro, os red devils beneficiaram de um penálti para lá do apito final. Maupay cortou uma bola com a mão dentro da área, o árbitro nada assinalou e mandou os jogadores para o balneário.

O VAR chamou, depois, à atenção para a infração cometida, o jogo foi retomado, Bruno Fernandes bateu a grande penalidade, e o Manchester United venceu, por 3-2.

«Jogo difícil, sabíamos que o Brighton tem uma equipa muito boa, com qualidade e são agressivos. Na primeira parte demos muitos espaços para eles jogarem, não fomos agressivos e oferecemos dois golos», começou por dizer Bruno Fernandes no final do jogo, em declarações à BT Sports.

A formação caseira rematou por cinco vezes aos ferros da baliza de De Gea, e o internacional português admitiu que «talvez merecessem mais», pois «tiveram muitas oportunidades», embora ressalve que «o objetivo é marcar golos e não atirar à trave ou ao poste».

Bruno Fernandes cometeu a grande penalidade sobre Tariq Lamptey que deu origem ao primeiro golo do Brighton e reconheceu o erro. «Acho que o contacto é mais dele do que meu, mas ele foi esperto, eu podia ter feito melhor e precisava de ter parado mais cedo», admitiu.

O médio português admitiu que o Manchester United tem de «fazer melhor» e deixou a receita para os próximos jogos: «Temos de recuperar mais bolas, pressionar melhor e perder menos vezes a bola», atirou ainda.