O Burnley foi a casa do já despromovido Norwich vencer por 2-0 e chega à última jornada da Premier League com possibilidades matemáticas de se qualificar para a Liga Europa.

Um jogo muito fácil para o Burnley diante de um adversário que chegou ao intervalo reduzido a nove, concedeu uma grande penalidade e ainda marcou um autogolo.

Emiliano Buendia foi expulso aos 35 minutos, com vermelho direto, depois do VAR ter detetado uma cotovelada a Ashley Westwood. Antes do intervalo, novo cartão vermelho direto, desta feita para Josip Drmic após entrada dura sobre Erik Pieters. Logo a seguir, já com o Norwich reduzido a nove, Chris Wood abriu o marcador com um pontapé de bicicleta.

O Burnley acabou por confirmar o triunfo, a dez minutos do final, com um autogolo de Ben Godfrey que cabeceou para a própria baliza.

Com este triunfo, o Burnley, com 54 pontos, fica a apenas dois do Wolverhampton que ocupa o último lugar de acesso à Europa, mas os Wolves de Nuno Espírito Santo ainda vai jogar, na segunda-feira, frente ao Crystal Palace.