Michael Oliver não foi nomeado para qualquer encontro da jornada 28 da Premier League, que decorre entre sábado e segunda-feira. Ainda que a Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) descreva como «normal» a rotação nas nomeações, o Athletic relaciona esta decisão com o «caso Mateta».

Ora, no sábado, a propósito do encontro nos “oitavos” da Taça de Inglaterra, Jean-Philippe Mateta, avançado do Crystal Palace, foi atingido na cabeça por uma chuteira de Liam Roberts, guardião do Millwall. Apesar da gravidade da situação, Michael Oliver não interrompeu de imediato a partida. Aliás, o cartão vermelho apenas foi exibido depois da recomendação deixada pelo VAR.

De recordar que Mateta deixou o estádio e seguiu para o hospital, onde foi saturado com 25 pontos.

O coro crítico em torno deste árbitro internacional, de 40 anos, não é novidade. Na noite de 12 de fevereiro, no dérbi entre Everton e Liverpool, Michael Oliver foi incapaz de gerir os ânimos, pelo que o encontro terminou envolto em confusão e cartões vermelhos.

Antes, em janeiro, o Arsenal viu o jovem defesa Myles Lewis-Skelly – de 18 anos – expulso na receção ao Wolverhampton. Em todo o caso, o emblema londrino evitou o castigo do lateral, depois de apresentar recurso.

Em suma, Michael Oliver não vai participar na 28.ª ronda da Liga inglesa. Em todo o caso, está nomeado para o embate entre Bayern Munique e Bayer Leverkusen – na primeira mão dos “oitavos” da Champions – agendado para a noite desta quarta-feira (20h).