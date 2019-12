O Chelsea foi ao Emirates Stadium vencer o dérbi com o Arsenal por 2-1 com dois golos na etapa final do jogo. Os gunners estiveram em vantagem ao longo de setenta minutos, mas deitaram tudo a perder nos últimos instantes do jogo. Os Blues reclamaram a vitória com dois golos em apenas quatro minutos.

Uma enorme desilusão para Mikel Arteta que viu a sua equipa controlar boa parte do jogo, mas acabou o jogo de mãos a abanar, perante a enorme festa de Frank Lampard.

O Arsenal entrou melhor no jogo e chegou à vantagem aos 13 minutos, num lance de bola parada. Pontapé de canto marcado por Mezut Özil, desvio de cabeça de Calum Chambers e finalização, também de cabeça, de Aubameyang.

Os gunners chegaram em vantagem ao intervalo e, na segunda parte, a pressão do Chelsea acentuou-se. O Arsenal susteve as primeiras investidas dos Blues, à espera de um erro que lhe permitisse aumentar a vantagem numa transição rápida, mas a equipa de Frank Lampard acabou mesmo por chegar ao empate, aos 83 minutos, na sequência de um cruzamento de Mason Mount da esquerda. Leno saiu mal à bola e esta sobrou para Jorginho que aparecei destacado junto ao segundo poste a encostar.

O Arsenal tentou responder de imediato, mas voltou a ser surpreendido, aos 87 minutos, numa transição rápida do Chelsea, com Abraham a combinar com Willian antes de colocar a bola por entre as pernas de Leno.

Arteta levou as mãos à cara, enquanto Lampard dava pulos de alegria.

Com este triunfo, a equipa de Stamford Bridge reforça o quarto lugar entre as duas equipas de Manchester, enquanto o Arsenal, com menos onze pontos, cai para o 12.º posto.

