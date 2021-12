Steven Gerrard, treinador do Aston Villa, testou positivo à covid-19, informou o clube.

O antigo internacional inglês vai falhar pelo menos os dois próximos jogos dos villans, diante do Chelsea e do Leeds.

Recorde-se que o último jogo do Aston Villa, diante do Burnley, já tinha sido adiado devido a vários casos positivos no plantel.