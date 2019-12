Depois do triunfo com reviravolta do Tottenham de José Mourinho, o Boxing Day na Premier League prosseguiu com sortes diferentes para os técnicos estreantes.

O Arsenal de Mikel Arteta empatou em casa do Bournemouth (1-1) [na foto], com Aubameyang a fazer o empate, aos 65m, naquele que foi o primeiro golo agora sob o comando do novo técnico dos «Gunners».

Mais feliz foi a estreia de Carlo Ancelotti no comando técnico do Everton. Um golo de Calvert-Lewin, a dez minutos do fim, valeu ao sucessor de Marco Silva entrar a ganhar, vencendo por 1-0 na receção ao Burnley.

Premier League: resultados e classificação

Por sua vez, o dia foi amargo para o Chelsea que perdeu em Stamford Bridge diante do Southampton. A equipa do português Cédric Soares, que jogou os 90 minutos, foi a Londres vencer por 2-0.

Já o Watford, com Domingos Quina no banco, foi empatar a uma bola a casa do Sheffield United.

Noutros jogos desta 19.ª jornada da Liga Inglesa, o Crystal Palace venceu o dérbi londrino diante do West Ham, por 2-1, enquanto o Aston Villa bateu por 1-0 o Norwich.

O Liverpool lidera, com 49 pontos Premier League, com mais dez pontos e menos um jogo do que o Leicester, que é segundo. O Manchester City fecha o pódio com 38 pontos, enquanto Tottenham de Mourinho é quinto, com 29.