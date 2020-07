O Everton somou esta quinta-feira o quarto jogo consecutivo sem vencer, depois de empatar na receção a um aflito Aston Villa, a uma bola, em jogo da 36.ª jornada da Premier League.

Com André Gomes a titular, os toffees resgataram um ponto aos 88 minutos, fruto de um golo de Theo Walcott, e já depois de Konsa ter dado vantagem aos homens de Birmingham aos 72 minutos.

Com este resultado, o Everton segue na 11.ª posição da tabela classificativa, com 46 pontos. Já o Villa é penúltimo, a três pontos da salvação.

Por sua vez, o Leicester regressou aos triunfos, ao vencer em casa o Sheffield United, por 2-0.

Ayoze Pérez, aos 29 minutos, e Demarai Gray, aos 80m, fizeram os golos dos foxes. Ricardo Pereira, lesionado, não foi opção para Brendan Rodgers.

Com este resultado, o Leicester assume de forma isolada o quarto lugar da Liga inglesa, com 62 pontos, mais três do que o Manchester United, que ainda vai jogar nesta ronda.