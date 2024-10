Este sábado, o Brentford triunfou na receção ao Wolverhampton, por 5-3, e afundou os lobos no final da tabela.

No lado do Wolves, Toti, Nelson Semedo e Carlos Forbs foram titulares, Gonçalo Guedes saltou do banco e Rodrigo Gomes e José Sá não jogaram. No Brentford, Fábio Carvalho entrou aos 77 minutos e ainda teve tempo de marcar um golo.

Nathan Michael Collins (2m), Bryan Mbeumo (20m), Christian Norgaard (28m), Ethan Pinnock (45+2m) e Fábio Carvalho (90m) marcaram os golos da equipa da casa. Matheus Cunha (4m), Jorgen Strand Larsen (26m) e Ait-Nouri (90+3m) apontaram os golos do Wolverhampton.

Com este resultado, o Wolves é o último lugar da Premier League, com apenas um ponto. O Brentford está em nono lugar, com 10 pontos.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA PREMIER LEAGUE

Leicester vence pela primeira vez no regresso à Premier League

O Leicester somou a primeira vitória da temporada, depois de bater o Bournemouth pela margem mínima.

O único golo da partida surgiu aos 16 minutos, autoria de Buonanotte, assistido por James Justin.

No lado do Leicester, Ricardo Pereira ficou no banco. Evanilson, ex-FC Porto, foi titular no lado dos Cherries.

Relativamente à classificação, o Leicester é 15.º lugar, com seis pontos. O Bournemouth está em 13.º, com oito.

West Ham passeia na receção ao Ipswich Town

No outro jogo da tarde deste sábado, o West Ham atropelou o recém promovido Ipswich, por 4-1.

Michail Antonio (1m), Kudus (43m), Jarrod Bowen (49m) e Lucas Paquetá (69m) marcaram os golos da equipa da casa. Liam Delap, aos seis minutos, foi o autor do golo da equipa visitante.

O Ipswich é 17.º lugar, com quatro pontos, e o West Ham está em 12.º, com oito.