Ryan Giggs está desiludido com o Manchester United depois da equipa de Od Trafford ter vindo a perder o estatuto de favorito na Premier League. O antigo internacional galês adverte que, caso não hajam mudanças oportunas, a antiga equipa de Alex Ferguson pode passar vinte anos sem festejar um título, particularmente se Pep Guardiola e Jürgen Klopp continuarem a liderar os rivais.

A verdade é que o United já não é campeão há oito anos, uma eternidade para uma das maiores figuras dos tempos gloriosos da equipa do Teatro dos Sonhos. «Podem passar quinze ou vinte anos sem que te dês conta, especialmente se Klopp e Guardiola continuarem na Premier League. Todos achavam que o Liverpool, quando foi campeão em 1990, ia voltar a ser campeão brevemente», referiu Giggs, numa conversa no podcast The Greatest Game, em alusão ao jejum de trinta anos da equipa de Anfield.

A forma como o Liverpool regressou aos triunfos com Klopp é um bom exemplo para Giggs. «Mesmo Klopp levou quatro anos e meio a ganhar. É preciso muito tempo. Temos de olhar para o que fez: foi melhorando a equipa a cada temporada, ganhou a Champions. Assim que se notou as melhorias, relaxaram um pouco», conta.

Quanto ao United, Giggs diz que é preciso paciência. «Parece que que um novo treinador ou uma nova contratação é o que nos vai fazer voltar a ganhar a Premier, mas não é assim», destacou ainda Giggs recordando que último título já é de 2012/13.

O Manchester United, apesar das boas contratações no mercado, como foi o caso de Bruno Fernandes, continua um degrau abaixo do Liverpool e do City, como e pode constatar na atual classificação onde a equipa comandada por Ole Solskjaer ocupa um modesto 15.º lugar.