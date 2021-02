Pep Guardiola destacou o facto do Manchester City ter quebrado uma longa série de jogos sem conseguir em Anfield, depois da vitória deste domingo sobre o Liverpool. O treinador catalão prefere não fazer, desde já, contas para o título, mas sempre vai dizendo que dez vitórias consecutivas nesta altura do campeonato «é algo excecional».

«Quando vimos aqui, já sabemos que temos de sofrer. Espero que da próxima vez que venhamos cá possamos ganhar com pessoas nas bancadas. Anfield é sempre intimidante, mas com adeptos nas bancadas ainda é mais. Foi uma grande vitória da nossa equipa, já não ganhávamos aqui há muitos, muitos anos, e se alguém merecia quebrar esta série, era esta grupo de jogadores», começou por destacar.

Uma vitória que permite ao City ganhar pontos a um adversário direto pela luta pelo título, mas o treinador prefere destacar a forma como foi alcançada. «No final são apenas mais três pontos, mas nesta vitória tenho em consideração que foi conseguida depois de desperdiçarmos um penálti, de termos permitido o 1-1, mas reagimos, jogámos, jogámos e a nossa qualidade acabou por vir ao de cima», referiu.

Quanto à análise do jogo, Guardiola destacou a forma destinta de jogar dos dois rivais. «Não podemos jogar como eles jogam, com transições rápidas, temos de jogar com um ritmo mais baixo, temos de fazer mais passes do que é habitual, porque se jogarmos como eles jogam, eles são a melhor equipa do mundo nas transições, talvez a par do Manchester United, mas o Liverpool faz isto há mais tempo com os mesmos jogadores», prosseguiu.

O City começou bem, mas cresceu, sobretudo, na segunda parte. «Na primeira parte não estávamos a conseguir controlar a largura do Robertson e do Arnold, mas na segunda corrigimos isso e qualidade dos jogadores fez o resto», explicou.

Phil Foden foi a grande surpresa no onze do City e acabou por ser determinante no jogo. «É um jogador que segura bem a bola e é agressivo na chegada, mas ainda é tão jovem, ainda tem de aprender muita coisa. Na primeira parte não estava na posição certa, onde devia estar, não estava a fazer o que trabalhámos. Às vezes distrai-se nesse capítulo, mas aprende. Foi determinante no segundo e no quarto golos. Sabemos que temos ali um talento enorme, mas ainda é muito jovem e espero que perceba que ainda pode melhorar. Na primeira parte não jogou onde precisávamos dele e acabámos por sofrer em alguns momentos em que não conseguimos controlar», comentou.

A fechar, o treinador fez as contas ao campeonato em que o City lidera, com mais cinco pontos do que o United e mais dez do que o Liverpool, ainda com um jogo atrasado. «É uma vitória importante, ma ainda estamos em fevereiro. A diferença para o quinto classificado já é importante, se pensarmos em termos de Liga dos Campeões. Mas verdade é que temos dez vitórias consecutivas e isso, neste período, é excecional. Hoje podemos festejar o que alcançámos, mas amanhã temos de pensar no Swansea e depois no Tottenham», destacou ainda.