O Wolverhampton vai de mal a pior e foi este domingo goleado em casa (0-4), pelo Leicester, numa estreia que não poderia ter corrido pior para o técnico Steve Davis.

José Sá, João Moutinho, Rúben Neves, Matheus Nunes e Podence foram titulares na derrota dos Wolves (com Nélson Semedo a entrar na segunda parte), que deste modo se afundam na classificação: estão no 19.º e penúltimo lugar da Premier League com apenas 9 pontos. Tielemans (vale a pena ver!), Barnes, Maddison e Vardy fizeram os golos dos «Foxes».

Já o líder Arsenal, com Fábio Vieira a entrar aos 83m para o lugar de Odegaard, foi surpreendido com um empate a uma bola em casa do Southampton: Xhaka abriu o marcador para os «Gunners» logo aos 11m, mas aos 65m num contra-ataque muito bem conduzido Armstrong fez o empate.

Mais feliz foi o Fulham, de Marco Silva, com João Palhinha no onze, que venceu em casa do Leeds por 3-2 e com direito a reviravolta.

Noutro jogo desta tarde, o Aston Villa recebeu e goleou o Brentford, em Birmingham, por 4-0.