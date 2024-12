O Arsenal voltou a bater o Crystal Palace pela segunda vez em apenas quatro dias. Desta vez, para o campeonato, os gunners golearam por 1-5.

A equipa comandada por Arteta já vencia ao intervalo por 1-3. Para isso contribuíram os golos de Gabriel Jesus (6m e 14m), que está de pé quente no regresso aos golos e Havertz aos 38 minutos.

O melhor que o Crystal Palace conseguiu, foi reduzir por intermédio de Sarr à passagem do minuto 11.

Na segunda parte, o Arsenal limitou-se a gerir e os dois golos restantes surgiram com normalidade. Martinelli (60m) e Rice (84m) fecharam o resultado em 1-5 a favor da equipa do norte de Londres.

Com este triunfo, o Arsenal ascende ao terceiro posto da classificação, por troca direta com o Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo. Já o Crystal Palace mantém-se no 15.º posto, com 16 pontos conquistados.