Este sábado, no último jogo do dia da Premier League, o Everton e o Newcastle anularam-se no Goodison Park.

O Everton ainda festejou, aos 18 minutos, mas viu o golo de Doucoure ser anulado por fora de jogo.

Aos 35 minutos, Anthony Gordon, formado no Everton, mas atualmente com a camisola do Newcastle, teve a oportunidade de abrir o marcador, mas não superou Pickford na marca dos onze metros.

O jogo decorreu, o relógio correu e as duas equipas não encontraram o caminho para a baliza.

Os portugueses Beto e João Virgínia ficaram no banco.

Relativamente à classificação, o Everton está em 16.º lugar, com cinco pontos. O Newcastle está em sexto, com 12.