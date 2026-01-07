A equipa orientada por Pep Guardiola tinha uma missão clara: vencer e não deixar fugir, ainda mais, o Arsenal. No entanto, não foi além de um empate caseiro frente ao Brighton (1-1).

O jogo começou de feição para o Manchester City. Erling Haaland fez o primeiro do jogo, através de uma grande penalidade, ao minuto 41 e soma 20 golos na Premier League, reforçando o estatuto de melhor marcador.

Na segunda parte, o City manteve o domínio que lhe é reconhecido, no entanto, quem chegou ao golo foi a equipa visitante. Mitoma fez o «gosto ao pé» e restabeleceu o empate à hora de jogo.

Os comandos de Guardiola ainda insistiram e, só na segunda parte, remataram mais do triplo que o Brighton (13 remates contra 3), mas o resultado não se alterou até o apito final.

Desta feita, o Manchester City empatou os últimos três jogos e deixou para trás, no total, seis pontos importantes na luta pelo título inglês. Neste momento, ocupa o segundo lugar, em igualdade pontual com o Aston Villa, somando 43 pontos. O Arsenal, que recebe o Liverpool na quinta-feira, pode cavar a diferença no topo para oito pontos.

Nas restantes partidas, o Brentford recebeu e venceu o, recém-promovido, Sunderland por 3-0. Igor Thiago, depois de apontar três golos na última jornada frente ao Everton, voltou a colocar o seu nome na lista de marcadores com um bis na partida. O avançado de 24 anos tornou-se o brasileiro com mais golos (16) numa só temporada na Premier League e segue firme na segunda posição de melhores marcadores.

O Brentford sobe ao quinto lugar e soma os 33 pontos, alcançando os lugares europeus. Já o Sunderland encontra-se na nona posição, com 30 pontos.

Na luta pelo pódio, o Aston Villa tinha, em caso de vitória, a oportunidade de manter a pressão sobre o Manchester City na luta pelo segundo lugar. Contudo, na deslocação ao terreno do detentor da Supertaça Inglesa, Crystal Palace, nenhuma das equipas foi capaz de desfazer o nulo, terminando com um empate a zero. A equipa de Unai Emery continua no terceiro lugar, com 43 pontos. Já o Crystal Palace, ocupa o 13.º lugar, com 28 pontos.

Na luta pela manutenção, o Wolves vinha motivado pela primeira vitória do ano e, sobretudo, da temporada. Numa deslocação, habitualmente difícil, ao reduto do Everton, os «lobos» não foram além de um empate (1-1), depois Keane (83m) e Grealish (90m) serem expulsos.

O Wolves mantém-se no último lugar, com sete pontos. O Everton ocupa a 12.ª posição, com 29 pontos.