A Premier League vai introduzir o sistema de fora de jogo semiautomático a 12 de abril, quando arranca a 32.ª jornada. Este sistema é implementado na sequência de testes realizados “offline” em jogos da Premier League e da Taça de Inglaterra.

A par do VAR, o sistema de fora de jogo semiautomático permite encurtar o tempo de tomada de decisão por parte dos árbitros, esclarecendo o posicionamento dos jogadores.

A ronda 32 da Premier League decorre entre 12 e 14 de abril, e arranca com o Man City-Crystal Palace. A 13 de abril, o líder Liverpool recebe o West Ham, enquanto o Man United visita o Newcastle.

Semi-automated offside technology will be introduced by the Premier League for Matchweek 32, commencing on Saturday 12 April



